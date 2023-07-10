Ренан: «Не удивлюсь, если именно Марио Фернандес забьёт ЦСКА в Суперкубке»

Бразильский защитник «Зенита» Роберт Ренан прокомментировал возможный приезд Марио Фернандеса в санкт-петербургский клуб.

«Марио — большой профессионал. Если он придет в «Зенит», будет здорово. Такие люди приходят только на усиление. Если Марио придет, то не удивлюсь, что именно он забьет ЦСКА в Суперкубке», — приводит слова Ренана «Матч ТВ».

Футболист отметил, что в Бразилии такая история повторяется часто, когда игрок меняет команду и в первой же игре отправляет мяч в ворота бывшего клуба.

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА состоится 15 июля. Начало поединка запланировано на 17:00 по мск.