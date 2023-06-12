Титов предположил, что Акинфеев будет играть до 50 лет

Бывший российский футболист Егор Титов предположил, что лидер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев продолжит играть до 50 лет.

«Акинфеев будет играть до 50 лет. Он играл, играет и будет играть, каждый раз бьёт рекорды и получает от этого удовольствие. Есть Акинфеев, а за ним — пропасть, его не заменить», - цитирует Титова «РИА Новости Спорт».

Напомним, в воскресенье вечером 37-летний Акинфеев в седьмой раз в карьере стал обладателем Кубка России. Он сыграл важнейшую роль в серии послематчевых пенальти, которая и принесла ЦСКА успех в битве с «Краснодаром».

Акинфеев решает! ЦСКА в серии пенальти переиграл «Краснодар»