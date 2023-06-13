Белоус видит Акинфеева будущим менеджером ЦСКА

Экс-президент ФК «Москва» Юрий Белоус поделился мыслями о будущем лидера и капитана ЦСКА Игоря Акинфеева. Знаменитому голкиперу, напомним, уже 37 лет, а в минувшее воскресенье он стал семикратным обладателем Кубка России в составе «армейцев» Москвы, его клуб в серии пенальти не без его помощи одолел краснодарских «быков».

«После конца карьеры он сможет стать селекционером, тренером или вице-президентом ЦСКА. Он крайне незаурядный человек, пусть и кажется угрюмым и необщительным. Полагаю, его ждёт успешная карьера в качестве управленца», - цитирует Белоуса «Спорт День за Днём».