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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Белоус видит Акинфеева будущим менеджером ЦСКА

13 Июня 2023 • 18:59 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
15.07 19:00

Экс-президент ФК «Москва» Юрий Белоус поделился мыслями о будущем лидера и капитана ЦСКА Игоря Акинфеева. Знаменитому голкиперу, напомним, уже 37 лет, а в минувшее воскресенье он стал семикратным обладателем Кубка России в составе «армейцев» Москвы, его клуб в серии пенальти не без его помощи одолел краснодарских «быков».

«После конца карьеры он сможет стать селекционером, тренером или вице-президентом ЦСКА. Он крайне незаурядный человек, пусть и кажется угрюмым и необщительным. Полагаю, его ждёт успешная карьера в качестве управленца», - цитирует Белоуса «Спорт День за Днём».

 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев Юрий Белоус
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