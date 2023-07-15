​Мостовой оценил шансы «Зенита» и ЦСКА в Суперкубке

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой оценил шансы «Зенита» и ЦСКА в субботнем матче за Суперкубок России.

«Суперкубок - это одна игра. Все могут выложиться по максимуму. Кто-нибудь выйдет и как «плюнет» в девятку… 55 на 45 в пользу «Зенита», - сказал Мостовой, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА стартует в Казани в 17:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.

Добавим, что в трёх предыдущих сезонах обладателем суперкубка России становился «Зенит».