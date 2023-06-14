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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис: «Чалов — нападающий с мозгами, командный игрок»

14 Июня 2023 • 13:45 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
15.07 19:00

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением об игре нападающего ЦСКА Фёдора Чалова.

Эксперт отметил хороший футбольный интеллект 25-летнего форварда, выразив мнение, что в скором времени он может уехать выступать в Европу.

«Фёдор Чалов — нападающий с мозгами, командный игрок. Видно, что человек читает игру, понимает, что происходит на поле. Таких футболистов очень ценят в Европе. Если у Фёдора есть желание, то надо туда бежать из РПЛ сломя голову», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Чалов провёл в составе ЦСКА 41 матч, забил 24 гола и отдал шесть результативных передач. Действующий контракт нападающего с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года.  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Андрей Канчельскис Фёдор Чалов
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