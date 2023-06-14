Канчельскис: «Чалов — нападающий с мозгами, командный игрок»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением об игре нападающего ЦСКА Фёдора Чалова.

Эксперт отметил хороший футбольный интеллект 25-летнего форварда, выразив мнение, что в скором времени он может уехать выступать в Европу.

«Фёдор Чалов — нападающий с мозгами, командный игрок. Видно, что человек читает игру, понимает, что происходит на поле. Таких футболистов очень ценят в Европе. Если у Фёдора есть желание, то надо туда бежать из РПЛ сломя голову», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Чалов провёл в составе ЦСКА 41 матч, забил 24 гола и отдал шесть результативных передач. Действующий контракт нападающего с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года.