Парагвайский нападающий Хесус Медина перебрался из ЦСКА в «Спартак». Об этом «красно-белые» сообщили в своем официальном телеграм-канале.

Контракт Медины со столичным клубом рассчитан до окончания сезона-2025/26. Если верить СМИ, то сумма сделки составила 6 миллионов евро плюс 1 миллион евро в качестве бонуса.

За ЦСКА Медина выступал с января 2022 года. За это время в составе «армейцев» он провел 45 матчей с учетом всех турниров, забил 12 голов и стал автором 10 результативных передач.

В первом туре нового розыгрыша чемпионата России «Спартак» встретится «Оренбургом». Матч пройдет 23 июля и начнется в 17:30 по мск.