Семшов — о Кержакове: «Михаил дал понять, что сменщик ему не нужен»

Наставник «Чайки» Игорь Семшов высказался об игре голкипера «Зенита» Михаила Кержакова после матча с ЦСКА (0:0, 5:4 — по пенальти) за Суперкубок России.

«Последнее время Михаил — вратарь номер один в «Зените». Все эти разговоры о смене Кержакова неуместны. Михаил дал понять, что сменщик ему не нужен», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

В прошлом сезоне 36-летний Кержаков принял участие в 27 матчах с учетом всех турниров, в которых пропустил 17 голов и 14 раз сыграл «на ноль».

Сегодня, 15 июля, «Зенит» одолел ЦСКА в матче за Суперкубок России. По ходу матча Кержаков совершил несколько хороших сейвов, а в серии пенальти отразил два удара, подарив трофей своей команде.