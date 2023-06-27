В «Фенербахче» высказались о возможной аренде Малкома и Вендела

Член совета директоров «Фенербахче» Салахаттин Баки отреагировал на информацию об интересе турецкого клуба к двум игрокам «Зенита» — Малкому и Венделу.

Ранее сообщалось, что клуб из Стамбула может взять бразильских футболистов в аренду.

«Заинтересованность в аренде Вендела и Малкома? Это неправда», — приводит слова Баки «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне 26-летний Малком провёл за «Зенит» 33 матча, забил 26 голов и отдал девять результативных передач. На счету 25-летнего Вендела девять голов и пять ассистов в тех же 33 встречах.

Отметим, что по итогам прошедшего розыгрыша чемпионата Турции «Фенербахче» занял второе место в турнирной таблице, отстав от первого «Галатасарая» на восемь очков.