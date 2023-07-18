Нигматуллин: Марио Фернандес навсегда разрывает тёплые отношения с ЦСКА

Бывший вратарь российской национальной команды Руслан Нигматуллин высказался о словах новичка петербургского «Зенита» Марио Фернандеса.

«В этой ситуации надо было сделать уважительное для ЦСКА заявление и объяснить свой переход. Своими словами он подливает масла в огонь. Думаю, так он навсегда разрывает какие-либо тёплые отношения с «армейцами», — заявил участник ЧМ-2002 в интервью «Чемпионату». По его мнению, Марио поступал как не очень умный игрок и человек, поскольку в такой ситуации грамотнее было бы промолчать.

Напомним, что ранее Марио Фернандес в интервью пресс-службе «Зенита» рассказал, что болел за свой новый клуб во встрече против ЦСКА в рамках Суперкубка России. Ранее защитник выступал за «армейцев» на протяжении десяти лет.