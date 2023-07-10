Защитник ЦСКА Лукин: «Я заслуживаю больше игрового времени»

Защитник ЦСКА Матвей Лукин поделился комментарием о своём игровом времени в стане «армейцев».

«Не знаю, с чем связано малое количество игрового времени в предыдущем сезоне. Может, где‑то надо было покопаться в себе. Думаю, что сейчас заслуживаю больше игрового времени», — заявил Лукин «Чемпионату», добавив, что одноклубники видят в нем прогресс.

В минувшем сезоне 19-летний футболист принял участие в трех матчах за основную команду и записал на свой счет одну результативную передачу. Трудовой договор Лукина с ЦСКА рассчитан до следующего лета.

15 июля ЦСКА разыграет с «Зенитом» Суперкубок России. Начало встречи запланировано на 17:00 по мск.