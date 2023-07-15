Шнуров — о победе «Зенита» в Суперкубке России: «Результат не по игре, нам повезло»

Известный музыкант и болельщик «Зенита» Сергей Шнуров высказался после победы санкт-петербургской команды над ЦСКА. Основное время матча Суперкубка России завершилось нулевой ничьей. В серии пенальти «сине-бело-голубые» оказались сильнее «армейцев» (5:4).

«Результат, конечно, не по игре. Нам повезло. Но у нас классный вратарь. И последний гол с пенальти мне тоже очень понравился», — приводит слова Шнурова «Матч ТВ».

Добавим, что в серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов голкипер «Зенита» Михаил Кержаков дважды выручил свою команду. Его коллега из ЦСКА Игорь Акинфеев смог отразить лишь один удар.