Экс-арбитр Федотов — о матче за Суперкубок России: «Карасёв не контролирует игру»

Бывший арбитр РПЛ и ФИФА Игорь Федотов оценил работу главного рефери матча за Суперкубок России «Зенит» - ЦСКА Сергея Карасёва.

«Карасёв видно, что сильно нервничает. Он явно не контролирует игру. Понимаю, что он не хочет никому показывать карточки, но это нужно, чтобы успокоить эмоции футболистов», — приводит слова Федотова портал «РБ Спорт».

В эти минуты продолжается встреча санкт-петербургского «Зенита» и московского ЦСКА в рамках Суперкубка России, которая проходит в Казани. Пока счет в матче еще не отрыт. За всеми событиями игры вы можете следить в подробной текстовой трансляции на нашем портале LiveResult.