Деменко: Без ведущих легионеров «Зенит» станет другой командой

Известный экс-футболист Максим Деменко ответил на вопрос о шансах «Спартака» в борьбе за чемпионство с «Зенитом».

«Главным претендентом на чемпионство является «Зенит», но нужно посмотреть, в каком составе подойдут питерцы к сезону. Если Вендел и Малком уйдут — это будет другая команда», — цитирует Деменко «РБ Спорт».

Что касается «Спартака», эксперт заявил, что сначала нужно посмотреть на первые несколько туров, тогда уже можно будет делать выводы.

15 июля «Зенит» разыграет Суперкубок России в матче с ЦСКА. В первом туре нового сезона РПЛ команда Сергея Семака встретится с «Пари НН», а «Спартак» примет «Оренбург».