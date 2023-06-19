Игнатьев назвал условие, при котором ЦСКА и «Спартак» смогут составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о шансах конкурентов «Зенита» в следующем сезоне прервать гегемонию петербургского клуба в чемпионате России.

По мнению специалиста, многое в расстановке сил определят летние трансферы ведущих клубов РПЛ. Игнатьев считает, что если «Зенит» сумеет сохранить своих лидеров, а конкуренты качественно не усилятся, то бороться с петербуржцами за чемпионский титул им будет сложно.

«Если в составе «Зенита» останутся все те, кто определяет лицо этой команды, то, наверное, бороться с ними будет сложно. Но, если «армейцы» или спартаковцы пригласят в команду более культовых и знаковых игроков, тогда можно будет говорить о борьбе за чемпионство», — приводит слова Игнатьева Betonmobile.ru.

Напомним, что «Зенит» выиграл пять последних розыгрышей РПЛ кряду. По итогам минувшего сезона отставание второго ЦСКА от «сине-бело-голубых» в турнирной таблице российского чемпионата составило 12 очков.