Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игнатьев назвал условие, при котором ЦСКА и «Спартак» смогут составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство

19 Июня 2023 • 11:07 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
15.07 19:00

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о шансах конкурентов «Зенита» в следующем сезоне прервать гегемонию петербургского клуба в чемпионате России.

По мнению специалиста, многое в расстановке сил определят летние трансферы ведущих клубов РПЛ. Игнатьев считает, что если «Зенит» сумеет сохранить своих лидеров, а конкуренты качественно не усилятся, то бороться с петербуржцами за чемпионский титул им будет сложно.

«Если в составе «Зенита» останутся все те, кто определяет лицо этой команды, то, наверное, бороться с ними будет сложно. Но, если «армейцы» или спартаковцы пригласят в команду более культовых и знаковых игроков, тогда можно будет говорить о борьбе за чемпионство», — приводит слова Игнатьева Betonmobile.ru.

Напомним, что «Зенит» выиграл пять последних розыгрышей РПЛ кряду. По итогам минувшего сезона отставание второго ЦСКА от «сине-бело-голубых» в турнирной таблице российского чемпионата составило 12 очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Борис Игнатьев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Июня
12:12 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Урала» Гогличидзе в ближайшее время пополнит ряды «Оренбурга»
12:06 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» объявил об уходе Горбунова
12:04 · Россия. Премьер-лига
Адвокат Добровинский – о приговоре Промесу: «Россия своих не выдаёт»
12:02 · Россия. Премьер-лига
«Галатасарай» хочет купить нападающего «Спартака»
11:53 · Россия. Премьер-лига
Президент «Ростова» назвал задачи на новый сезон
11:53 · Россия. Премьер-лига
Мостовой — о Промесе: «Когда есть власть, слава и большие деньги, всегда будет распущенность»
11:48 · Россия. Премьер-лига
Губерниев высказал мнение о тюремном наказании Промеса
11:41 · Россия. Премьер-лига
Глушаков отреагировал на тюремное наказание Промеса
11:39 · Россия. Первая лига
Голкипер «СКА-Хабаровска» Имамов рассказал о себе
11:37 · Россия. Премьер-лига
Агент игрока «Сочи» Батырева: «Сейчас мы не думаем о смене команды»
11:33 · Россия. Премьер-лига
В «Урарту» высказались о трансфере Захаряна
11:29 · Россия. Первая лига
В «СКА-Хабаровске» поздравили медработников
11:07 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев назвал условие, при котором ЦСКА и «Спартак» смогут составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство
11:06 · Россия. Премьер-лига
Президент «Ростова» анонсировал три трансфера
10:47 · Россия. Премьер-лига
«Рома» интересовалась Сафоновым, но американские владельцы запретили клубу вести переговоры с «Краснодаром»
Все новости
Рекомендуем