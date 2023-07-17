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Марио Фернандес: «В Суперкубке России я изо всех сил болел за «Зенит»

17 Июля 2023 • 16:03 Комментировать (4)
Зенит
0:0
ЦСКА Москва
окончен после пенальти

Новобранец «Зенита» Марио Фернандес признался, что в матче за Суперкубок России между «сине-бело-голубыми» и ЦСКА он поддерживал свою нынешнюю команду.

Отметим, что ранее Фернандес на протяжении 10 лет защищал цвета ЦСКА.

«Я изо всех сил болел за «Зенит», чтобы он победил — слава Богу, так и произошло», — цитирует Фернандеса официальный сайт «Зенита».

Напомним, основное время матча завершилось с ничейным счётом 0:0, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались петербуржцы — 5:4.

Свой первый матч в предстоящем розыгрыше чемпионата России «Зенит» проведёт 22 июля против «Пари НН».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Марио Фернандес
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
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andi
17 Июля 2023 в 17:01
Короче Марио оказался гамнодавом.
sedon
17 Июля 2023 в 16:56
Он не воспитанник ЦСКА, к тому же легионер, поэтому он имеет право выбирать любой клуб, где заплатят больше, но вот клясться в любви к новому клубу еще до того, как в него перешел, и болеть против клуба, в котором провел 10 лет - это перебор. Особенно с учетом его обещаний 2-летней давности. Разумнее было бы сохранять молчание и воздерживаться от комментариев.
TEREX
17 Июля 2023 в 16:43
тваими малитвами..))
wertygaz
17 Июля 2023 в 16:33
Марио обычно в таких случаях пытаются сохранять нейтралитет, хотя бы не молоть языком про бывшую команду. А так некрасиво, просто лизнуть хотел Зенит…
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