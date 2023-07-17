Марио Фернандес: «В Суперкубке России я изо всех сил болел за «Зенит»

Новобранец «Зенита» Марио Фернандес признался, что в матче за Суперкубок России между «сине-бело-голубыми» и ЦСКА он поддерживал свою нынешнюю команду.

Отметим, что ранее Фернандес на протяжении 10 лет защищал цвета ЦСКА.

«Я изо всех сил болел за «Зенит», чтобы он победил — слава Богу, так и произошло», — цитирует Фернандеса официальный сайт «Зенита».

Напомним, основное время матча завершилось с ничейным счётом 0:0, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались петербуржцы — 5:4.

Свой первый матч в предстоящем розыгрыше чемпионата России «Зенит» проведёт 22 июля против «Пари НН».