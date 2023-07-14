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Деменко оставил прогноз на Суперкубок России - 2023

14 Июля 2023 • 14:24 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
1 1.90 X 3.75 2 3.85
15.07 17:00

Бывший игрок нескольких клубов РПЛ Максим Деменко поделился прогнозом на Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА.

«ЦСКА в какой-то степени проще подходить к этой игре, ведь максимального результата ждут от «Зенита» - питерцев называют фаворитами этого поединка. Суперкубок – это один матч, так что может произойти все что угодно», — заявил Деменко в интервью изданию «РБ Спорт». Эксперт выразил уверенность в том, что оба коллектива качественно подготовились ко встрече, а сам трофей важен для футболистов.

Напомним, «Зенит» и ЦСКА разыграют Суперкубок России в субботу, 15 июля, в Казани. Стартовый свисток назначен на 17:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Суперкубок России Максим Деменко
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ЗЕНИТ ЦСКА МОСКВА
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