Деменко оставил прогноз на Суперкубок России - 2023

Бывший игрок нескольких клубов РПЛ Максим Деменко поделился прогнозом на Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА.

«ЦСКА в какой-то степени проще подходить к этой игре, ведь максимального результата ждут от «Зенита» - питерцев называют фаворитами этого поединка. Суперкубок – это один матч, так что может произойти все что угодно», — заявил Деменко в интервью изданию «РБ Спорт». Эксперт выразил уверенность в том, что оба коллектива качественно подготовились ко встрече, а сам трофей важен для футболистов.

Напомним, «Зенит» и ЦСКА разыграют Суперкубок России в субботу, 15 июля, в Казани. Стартовый свисток назначен на 17:00 по московскому времени.