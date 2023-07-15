Семак: «Находиться рядом с такими великими тренерами, как Юрий Палыч, это большая удача и большое счастье»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти).

- Ваши впечатления от серии пенальти? Насколько вообще сегодня удачным получился этот матч? Потому что все-таки моментов ЦСКА все-таки побольше создал.

- Да, я думаю, что ЦСКА создал больше немножко моментов. Немного не справились. Все-таки мы предполагали, что у ЦСКА будет много борьбы, длинных передач, подборы, фланговые передачи. Но пару моментов мы все-таки неубедительно сыграли в обороне. В остальном типичная кубковая игра, где качество игры было невысоким. Обе команды позволили создать минимум моментов у ворот. Пенальти добавили, наверное, эмоций, которых не хватило по ходу матча. Такая лотерея, и пятый удар. У нас было два матчбола, слава богу, что мы один реализовали. Тяжелейший матч. Игра забудется, а результат, безусловно, останется. Еще один титул в копилку нашего клуба.

- Вы становитесь самым титулованным тренером в Суперкубке, обходите Юрия Павловича Сёмина. Насколько для вас этот момент принципиален?

- Абсолютно не принципиален. Находиться рядом с такими великими тренерами, как Юрий Палыч, это большая удача и большое счастье. Все титулы - это всё команда завоевала для болельщиков. Ничего личного здесь нет, это всё наша работа.