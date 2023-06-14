Пономарёв посоветовал Чалову остаться в ЦСКА до конца карьеры

Ветеран столичного ЦСКА Владимир Пономарёв отреагировал на слухи, что появились в среду утром. СМИ отправляют нападающего «армейцев» Фёдора Чалова в стамбульские топ-клубы, речь идёт о «Галатасарае» и «Фенербахче».

Пономарёв считает, что форварду не стоит покидать Москву – нужно брать пример с живой легенды своего клуба.

«Ему не нужно переходить, он должен брать пример с Игоря Акинфеева. Попробовал себя в Швейцарии, ничего у него там не получилось», - цитирует эксперта «РИА Новости Спорт».

Он добавил, что Чалов – игрок не того уровня, чтобы блистать на европейских полях.

«Много могу причин назвать почему, но не хочу его обижать», - заключил Пономарёв.

Хомуха считает, что Чалов ещё поиграет за границей