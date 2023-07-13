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Непомнящий высказал ожидания от Суперкубка России

13 Июля 2023 • 20:04 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
1 1.90 X 3.75 2 3.85
15.07 17:00

В матче за Суперкубок России между ЦСКА и «Зенитом» нет явного фаворита, считает бывший тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий.

По мнению Непомнящего, ожидается захватывающая встреча за Суперкубок России. Он не считает «Зенит» автоматическим фаворитом в этом матче, так как в таких играх часто происходят неожиданности. В то же время шансы обеих команд на победу считаются абсолютно равными.

Тренер подчеркнул, что матч будет противостоянием двух лучших клубов России, и Суперкубок является отличной мотивацией для команд начать новый сезон с победы.

«Это почётный титул, который хочет заполучить каждый», – сказал Непомнящий «Чемпионату».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Валерий Непомнящий Суперкубок России
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ЗЕНИТ ЦСКА МОСКВА
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