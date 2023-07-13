Непомнящий высказал ожидания от Суперкубка России

В матче за Суперкубок России между ЦСКА и «Зенитом» нет явного фаворита, считает бывший тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий.

По мнению Непомнящего, ожидается захватывающая встреча за Суперкубок России. Он не считает «Зенит» автоматическим фаворитом в этом матче, так как в таких играх часто происходят неожиданности. В то же время шансы обеих команд на победу считаются абсолютно равными.

Тренер подчеркнул, что матч будет противостоянием двух лучших клубов России, и Суперкубок является отличной мотивацией для команд начать новый сезон с победы.

«Это почётный титул, который хочет заполучить каждый», – сказал Непомнящий «Чемпионату».