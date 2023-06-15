Известный дрессировщик рассказал, что изменил бы в РПЛ

Известный российский дрессировщик Эдгард Запашный высказался о текущем формате Российской премьер-лиги. По мнению звезды циркового искусства лиге в условиях отстранения от европейского футбола необходима стадия плей-офф.

«Полагаю, лиге не помешает внедрение стадии плей‑офф, финала. Необходимо, чтобы сохранялась интрига до самого конца и было больше матчей. Это поднимет интерес у болельщиков в условиях, когда нет еврокубков – тогда была интересной борьба за призовые места и путёвки в Европу», - рассуждает Запашный для «Матч ТВ».

Напомним, что каждый сезон Премьер-лиги по традиции состоит из 30 туров и 240 матчей, 10 последних сезонов команды с 13 и 14 мест проводят по два стыковых матча в клубами из Первой лиги - гостевой и домашний.