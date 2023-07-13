Гладилин рассказал, при каком условии «Спартак» станет конкурентом «Зенита»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин предположил, при каких обстоятельствах «красно-белые» смогут составить конкуренцию «Зениту» в РПЛ.

«Мне кажется, что сейчас команде нужен центральный защитник. Если эту позицию закрыть качественным игроком, то в теории «Спартак» сможет побороться с «Зенитом» за чемпионство», — заявил Гладилин «РБ Спорту».

При этом эксперт отметил, что купить хорошего защитника будет недостаточно, Абаскалю необходимо выстроить игру команды, тогда «красно-белые» будут бороться с действующим чемпионом.

«Спартак» откроет для себя новый сезон чемпионата России матчем против «Оренбурга», а «Зенит» встретится с «Пари НН». Однако подопечных Сергея Семака ждет еще противостояние с ЦСКА за Суперкубок страны, которое состоится уже 15 июля.