Пименов не приветствует переход Медины в «Спартак»

Бывший российский форвард Руслан Пименов оценил вероятный переход парагвайского вингера московского ЦСКА Хесуса Медины в московский «Спартак».

«Интересный переход, со знаком «минус». К таким переходам отношусь отрицательно, но я не думаю, что он ослабит ЦСКА. Но так или иначе, игроки ЦСКА уходят к конкурентам», - размышляет эксперт для «Матч ТВ».

Напомним, что информация о потенциальной смене клуба Мединой появилась в СМИ в пятницу, 7 июля. Сообщалось, что «Спартак» уже полностью согласовал сделку по переходу парагвайца.

Ранее ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв предположил, что потеря Медины не отразится на игре ЦСКА.