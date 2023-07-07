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Пименов не приветствует переход Медины в «Спартак»

07 Июля 2023 • 21:35 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
15.07 17:00

Бывший российский форвард Руслан Пименов оценил вероятный переход парагвайского вингера московского ЦСКА Хесуса Медины в московский «Спартак».

«Интересный переход, со знаком «минус». К таким переходам отношусь отрицательно, но я не думаю, что он ослабит ЦСКА. Но так или иначе, игроки ЦСКА уходят к конкурентам», - размышляет эксперт для «Матч ТВ».

Напомним, что информация о потенциальной смене клуба Мединой появилась в СМИ в пятницу, 7 июля. Сообщалось, что «Спартак» уже полностью согласовал сделку по переходу парагвайца.

Ранее ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв предположил, что потеря Медины не отразится на игре ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Руслан Пименов Хесус Медина
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