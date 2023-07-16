Клаудиньо: «Зенит» — лучший клуб России!»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо высказался о победе над ЦСКА (0:0, 5:4 — пен) в матче за Суперкубок России.

Бразилец заявил, что успех достался «сине-бело-голубым» нелегко, выразив при этом радость в связи с завоеванием очередного трофея.

«Для нас матч с ЦСКА был очень тяжёлым. Но я очень рад очередному титулу. Сейчас нам надо радоваться и наслаждаться этим моментом. «Зенит» — лучший клуб России!» — цитирует Клаудиньо «Чемпионат».

Напомним, что новый сезон чемпионата России стартует уже на следующей неделе. Свой первый матч «Зенит» проведёт 22 июля против «Пари НН». Начало — в 15:15 по московскому времени.