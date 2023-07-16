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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Клаудиньо: «Зенит» — лучший клуб России!»

16 Июля 2023 • 10:32 Комментировать (1)
Зенит
0:0
ЦСКА Москва
окончен после пенальти

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо высказался о победе над ЦСКА (0:0, 5:4 — пен) в матче за Суперкубок России.

Бразилец заявил, что успех достался «сине-бело-голубым» нелегко, выразив при этом радость в связи с завоеванием очередного трофея.   

«Для нас матч с ЦСКА был очень тяжёлым. Но я очень рад очередному титулу. Сейчас нам надо радоваться и наслаждаться этим моментом. «Зенит» — лучший клуб России!» — цитирует Клаудиньо «Чемпионат».

Напомним, что новый сезон чемпионата России стартует уже на следующей неделе. Свой первый матч «Зенит» проведёт 22 июля против «Пари НН». Начало — в 15:15 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Клаудиньо
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Комментарии (1)
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wertygaz
16 Июля 2023 в 10:43
Конечно лучший, такие деньги платит, и даже играть не требует... вчера просто повезло... ЦСКА возил этот лучший клуб...
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