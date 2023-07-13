Агентство Роши отреагировало на интерес к футболисту

Sferico Sports Management, агентство, представляющее интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, отреагировало на интерес к футболисту «армейцев».

«После выступлений в прошлом сезоне есть интерес к Виллиану от многих команд. Но самому Роше очень нравится играть в ЦСКА», — заявили в агентстве, представители которого ответили на вопрос издания «РБ Спорт».

В прошлом сезоне Виллиан Роша провёл в составе «армейцев» 32 матча во всех состязаниях, забив четыре мяча и отдав три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего защитника в семь миллионов евро.