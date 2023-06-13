«Бешикташ» не отказался от планов по приобретению полузащитника «Зенита» Далера Кузяева.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», 30-летний хавбек интересен «Бешикташу», несмотря на недавние известия. Как сообщает источник, знакомый с ситуацией, турецкий клуб не делал предложения по футболисту, но следит за положением дел. Генеральный директор «Бешикташа» Сейчун Казанчи не стал комментировать интерес к Кузяеву.

Также источник сообщает, что одним из клубов, который рассматривает возможность приглашения Кузяева, является «Истанбул Башакшехир» – официальное предложение может поступить в скором времени.