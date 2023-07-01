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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кирьяков: «Гегемония «Зенита» никак не влияет на общий уровень РПЛ»

01 Июля 2023 • 14:13 Комментировать (1)
Зенит
...
ЦСКА Москва
15.07 17:00

Главный тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков высказался о гегемонии «Зенита» в чемпионате России.

Напомним, клуб из Санкт-Петербурга является победителем пяти последних розыгрышей РПЛ. По мнению Кирьякова, гегемония «Зенита» не оказывает негативного влияния на общий уровень чемпионата России.  

«В Германии «Бавария» не пять лет доминирует в своём первенстве, а в два раза больше, но уровень чемпионата Германии очень высокий. Нужно рассуждать о каждой команде РПЛ отдельно. Необходимо проанализировать, как работают клубы, какие задачи ставят, кем комплектуются команды», — приводит слова Кирьякова «РБ Спорт».

Свой первый матч в новом сезоне «Зенит» проведёт 15 июля, когда в рамках Суперкубка России встретится с ЦСКА. Начало — в 17:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Кирьяков
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ЗЕНИТ ЦСКА МОСКВА
Комментарии (1)
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Папаня
01 Июля 2023 в 15:51
Примерно такая же гегемония, как гегемония Валеры на районе, в котором три ларька с неразбитыми стеклами.
Район, замечу, не в Мюнхене и не в Дюссельдорфе.
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