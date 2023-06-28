Чалов мог пропустить решающие матчи ЦСКА в прошлом сезоне

Врач столичного ЦСКА Эдуард Безуглов поделился информацией о состоянии Фёдора Чалова в концовке прошлого розыгрыша Премьер-лиги.

«Ещё перед игрой с «Ростовом» Федор почувствовал дискомфорт в области задней группы мышц бедра. Типичный механизм, на МРТ было подтверждено, что есть небольшое повреждение. Несмотря на это, Чалов вышел против «Ростова», – заявил работник «армейцев» в интервью изданию Bobsoccer. По его словам, был вариант поберечь форварда перед суперфиналом Кубка России, однако изменение нагрузки позволило Фёдору принять участие во встрече против «Краснодара».

Напомним, что ЦСКА выиграл у «Ростова» в 30-м туре РПЛ, завоевав серебро чемпионата, а также взял трофей Кубка России.