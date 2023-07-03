Щенников охарактеризовал своё состояние после ухода из ЦСКА

После минувшего сезона воспитанник столичного ЦСКА, защитник Георгий Щенников покинул армейский клуб. В его рядах он выступал на протяжении 15 лет взрослой карьеры – с 2008 года. Спустя месяц футболист поделился своими ощущениями от ухода из родной команды.

«На данном этапе чувствуется неопределенность. Пока я нахожусь без клуба, но мне снова хочется тренироваться с командой, получать эмоции, которые получал раньше. Можно ли успокоиться? Пока не тот возраст, чтобы успокаиваться», - цитирует игрока «Матч ТВ».

Напомним, что за всю карьеру Щенникову удалось сыграть за ЦСКА 367 матчей, в них он отличился 10 забитыми голами.

Ранее Щенников назвал свой самый памятный гол за время выступлений за ЦСКА.