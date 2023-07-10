Группа «Ленинград» выступит перед матчем за Суперкубок России

Группа «Ленинград» разогреет «Ак Барс Арену» в Казани перед матчем за Суперкубок России. Об этом сообщает пресс-служба РФС. Коллектив исполнит одну из своих самых известных песен - «WWW».

Напомним, что в битве за трофей сразятся питерский «Зенит» – чемпион России сезона-2022/23 и столичный ЦСКА – серебряный призёр РПЛ и обладатель Кубка России. Матч намечен на 15 июля, это суббота.

Ранее бывший главный тренер питерского «Зенита» Властимил Петржела дал свой прогноз на грядущий матч, который откроет новый футбольный сезон в России. По оценкам источников, на игру уже продано 35 тыс. билетов.