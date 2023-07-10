Медина: Я сам попросил ЦСКА отпустить меня в «Спартак»

Новичок «Спартака» Хесус Медина обратился к болельщикам ЦСКА.

«Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку, но настало время что-то поменять. Прекрасно понимаю принципиальность противостояния клубов, но порой футболистам приходится делать не самый очевидный выбор», — приводит слова Медины пресс-служба «армейцев».

Футболист признался, что сам попросил руководство ЦСКА отпустить его в «Спартак», и он благодарен, ведь клуб пошел ему навстречу.

10 июля «Спартак» объявил о подписании трехлетнего контракта с 26-летним парагвайцем. По данным СМИ, трансфер Медины обошелся «красно-белым» в шесть миллионов евро и один миллионов в качестве бонуса.

«Спартак» объявил о трансфере Медины из ЦСКА