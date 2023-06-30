Форвардом ЦСКА Гайчем заинтересовались в Шотландии

Клуб Шотландской премьер-лиги «Хартс» заинтересован в форварде московского ЦСКА и «Вероны» Адольфо Гайче. Об этом сообщает портал Edinburghnews.

Напомним, что 24-летний нападающий во второй половине минувшего сезона был игроком «Вероны». В 16 матчах в Италии ему удалось забить лишь два гола и оформить один ассист. Первую половину сезона футболист провёл в ЦСКА, с которым его связывает контракт до окончания 2025 года.

Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сообщало, что ЦСКА и «Верона» ведут переговоры по выкупу игрока, однако российский клуб предложение итальянцев не устраивает.