Магкеев — о борьбе с «Зенитом» за чемпионство: «На этих «прогнозах» все обожглись в начале предыдущего сезона»

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев высказался о борьбе с «Зенитом» за чемпионский титул в следующем розыгрыше РПЛ.

Магкеев считает, что сейчас нет смысла говорить о возможной борьбе за чемпионство.

«Такие пустые разговоры никому не нужны. Наш состав способен бороться за самые высокие места, но на этих «прогнозах» по поводу борьбы с «Зенитом» все обожглись в начале предыдущего сезона», — цитирует Магкеева Sport24.

Отметим, что «Зенит» является победителем пяти последних сезонов РПЛ. «Локомотив» же в последний раз выигрывал этот трофей в 2018 году. По итогам минувшего розыгрыша чемпионата России «железнодорожники» заняли восьмое место в турнирной таблице, отстав от петербуржцев на 25 очков.