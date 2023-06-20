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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Магкеев — о борьбе с «Зенитом» за чемпионство: «На этих «прогнозах» все обожглись в начале предыдущего сезона»

20 Июня 2023 • 10:06 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
15.07 19:00

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев высказался о борьбе с «Зенитом» за чемпионский титул в следующем розыгрыше РПЛ.

Магкеев считает, что сейчас нет смысла говорить о возможной борьбе за чемпионство.  

«Такие пустые разговоры никому не нужны. Наш состав способен бороться за самые высокие места, но на этих «прогнозах» по поводу борьбы с «Зенитом» все обожглись в начале предыдущего сезона», — цитирует Магкеева Sport24.

Отметим, что «Зенит» является победителем пяти последних сезонов РПЛ. «Локомотив» же в последний раз выигрывал этот трофей в 2018 году. По итогам минувшего розыгрыша чемпионата России «железнодорожники» заняли восьмое место в турнирной таблице, отстав от петербуржцев на 25 очков.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Станислав Магкеев
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