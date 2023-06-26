Наставник ЦСКА Федотов — о Чалове: «Такие интеллектуальные футболисты готовы творить чудеса»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился мнением об игре нападающего «армейцев» Фёдора Чалова.

Наставник отметил интеллект 25-летнего футболиста, а также то, что ему удалось быстро освоиться в роли второго нападающего. По мнению Федотова, навыки Чалова позволяют ему чувствовать себя комфортно рядом с любыми партнёрами.

«Интеллектуальные футболисты, каковым я считаю Федю, с помощью тренерского штаба готовы творить чудеса. Мы им не раз говорили: «Вы ещё сами не знаете, что можете!» — приводит слова Федотова «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне Чалов провёл за ЦСКА 41 матч, забил 24 гола и отдал шесть результативных передач.