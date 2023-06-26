Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Наставник ЦСКА Федотов — о Чалове: «Такие интеллектуальные футболисты готовы творить чудеса»

26 Июня 2023 • 09:38 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
15.07 19:00

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился мнением об игре нападающего «армейцев» Фёдора Чалова.  

Наставник отметил интеллект 25-летнего футболиста, а также то, что ему удалось быстро освоиться в роли второго нападающего. По мнению Федотова, навыки Чалова позволяют ему чувствовать себя комфортно рядом с любыми партнёрами.  

«Интеллектуальные футболисты, каковым я считаю Федю, с помощью тренерского штаба готовы творить чудеса. Мы им не раз говорили: «Вы ещё сами не знаете, что можете!» — приводит слова Федотова «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне Чалов провёл за ЦСКА 41 матч, забил 24 гола и отдал шесть результативных передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов Фёдор Чалов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Июня
12:34 · Россия. Премьер-лига
Орлов оценил шансы Коваленко заиграть в «Зените»
12:29 · Россия. Премьер-лига
Горшков: «Вендел - важный игрок для «Зенита», но у команды довольно большая обойма»
12:23 · Россия. Премьер-лига
Орлов рассказал, где может продолжить карьеру Круговой
12:16 · Россия. Премьер-лига
Орлов выбрал новый клуб для Кузяева
12:11 · Россия. Премьер-лига
Агент Селюк: «К Скворцову есть интерес от клубов РПЛ, но мы хотим помочь «Химкам» вернуться в Премьер-лигу»
12:11 · Россия. Премьер-лига
Оганесян: «Буду рад, если Сперцян уедет в Европу»
12:00 · Россия. Премьер-лига
«Факел» продлил контракт с защитником официально
11:53 · Россия. Премьер-лига
Агент высказался о будущем Щенникова
11:52 · Россия. Премьер-лига
Итальянский агент — о возможном переходе Сперцяна в Европу: «Интерес есть, но ничего конкретного нет»
11:39 · Россия. Премьер-лига
Воробьёв: «У Лички произошёл карьерный рост, мы только рады за него»
11:37 · Россия. Премьер-лига
Агент Раконьяца: «Ищем клуб для Марко в Европе»
11:22 · Россия. Премьер-лига
Карапузов вернулся в «Динамо»
11:13 · Россия. Премьер-лига
Хабаровский СКА запланировал контрольный матч с «Динамо»
11:04 · Россия. Первая лига
«СКА-Хабаровск» поблагодарил Жамалетдинова за игру
11:04 · Россия. Премьер-лига
Захарян рассказал о задаче «Динамо» на следующий сезон
Все новости
Рекомендуем