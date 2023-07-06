​Марио Фернандес не сыграет за «Зенит» против ЦСКА в Суперкубке

Всё идёт к тому, что в ближайшие дни или даже часы Марио Фернандес станет игроком «Зенита». Первый официальный матч в сезоне 2023/2024 питерцы проведут 15 июля – против ЦСКА в Суперкубке. Если бы Фернандес дебютировал за «Зенит» в игре против команды, в которой он провёл десять лет, это было бы бомбой. Тем не менее, журналист Фабио Алейшо в своём телеграм-канале сообщает о том, что Марио не сыграет в Суперкубке, даже если на этой неделе подпишет контракт.

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА пройдёт в Казани на «Ак Барс Арене».

«Спартак» отказался от Марио Фернандеса – известны причины