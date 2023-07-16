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Стрепетов: «Кержаков и Барриос в Суперкубке тащили лодку «Зенита» эксклюзив

16 Июля 2023 • 15:06 Комментировать
Зенит
0:0
ЦСКА Москва
окончен после пенальти

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу «сине-бело-голубых» в Суперкубке России над ЦСКА (0:0, 5:4 — по пенальти).

- Для Вас герой матча Ренан или Кержаков?

- Кержаков и Барриос тащили лодку «Зенита», ведь ЦСКА в основное время выглядел предпочтительнее. Михаил провёл уверенный матч. Почему его не включили в список 33 лучших футболистов по итогам сезона? Акинфеев - номер один среди вратарей, здесь нет вопросов, но Михаил тоже заслуживал попасть в этот рейтинг.

- Вам понравился новичок команды Ду Кейрос?

- Первые 25 минут на поле я искал Малкома и Ду Кейроса. Ду Кейросу надо адаптироваться, у него наверняка есть отличные задатки, но пока он просто подыгрывающий футболист. До Вендела ему ещё очень далеко.

- Вы поняли замены Семака в конце матча? Васильев вышел вместо Ду Кейроса, Сутормин - вместо Караваева, а Бакаев вместо Мантуана.

- По Сутормину и Бакаеву вопросов нет. Они опытные игроки и штатные пенальтисты. Мне кажется, Васильева надо было выпускать чуть раньше, потому что Ду Кейрос подустал, и центральную зону на себя целиком брал Барриос.

- А замены ЦСКА в конце игры вы поняли?

- Федотов пошёл ва-банк и усилил атаку. Гайч точно вышел под пенальти.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Суперкубок России Алексей Стрепетов
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