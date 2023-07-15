Сёмин оценил матч за Суперкубок

Известный тренер Юрий Сёмин высказался о матче за Суперкубок России, в котором «Зенит» обыграл ЦСКА по пенальти после ничьей 0:0.

«Что касается качества игры, то обе команды были очень хорошо подготовлены. На мой взгляд, по голевым моментам небольшое преимущество было у ЦСКА», - сказал Сёмин, чьи слова приводит ТАСС.

Сёмин также назвал серию пенальти лотереей, в которой чаще всего удача улыбается той команде, которая сильнее.

Напомним, что «Зенит» обошёл ЦСКА по количеству побед в Суперкубке. Питерцы выигрывали этот трофей восемь раз, а москвичи – семь.

Чемпионат России стартует 21 июля.