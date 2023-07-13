Новиков оценил возможный дебют Фернандеса за «Зенит» в матче против ЦСКА

Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков оценил возможный выход Марио Фернандеса за «Зенит» в матче за Суперкубок России.

«Он приличный футболист, и если он выйдет за «Зенит», то усилит команду. Но для ЦСКА какая разница, выйдет Марио или кто-то ещё. Им всё равно нужно играть от ножа», — заявил эксперт в интервью «Газете.Ру». По мнению экс-вратаря сборной СССР, подопечным Владимира Федотова нужно показывать результат вне зависимости от игроков соперника.

Напомним, что Марио Фернандес уже прошёл медосмотр для «сине-бело-голубых». Ранее экс-игрок российской национальной команды 10 лет выступал в составе ЦСКА, проведя 259 матчей.