Тарханов считает, что ЦСКА не даст «Зениту» легко забрать Суперкубок России

Известный тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок России, в котором «Зенит» сыграет с ЦСКА.

«Шансы на успех приблизительно равны. ЦСКА не даст «Зениту» легко забрать Суперкубок. У команды Федотова высокий уровень организации игры и отличная оборона во главе с Акинфеевым», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

По мнению специалиста, если матч завершится вничью и будет серия пенальти, то Акинфеев может решить исход противостояния.

Матч «Зенит» - ЦСКА состоится 15 июля. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 17:00 по московскому времени.