Акинфеев рассказал о визите фанатов ЦСКА на базу перед Суперфиналом Кубка России

Семикратный обладатель Кубка России, голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что до сегодняшнего Суперфинала Кубка на базу к футболистам приходили активные фанаты.

«Поздравляю с этой победой самых активных болельщиков ЦСКА, пусть некоторые из них даже не ходят на матчи. Открою маленькую тайну – они нас мотивировали, приезжая на базу, эта победа - для них», - признался Акинфеев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что благодаря победе над «Краснодаром» ЦСКА стал восьмикратным обладателем Кубка России. А Акинфеев, в свою очередь, стал семикратным обладателем престижного трофея.