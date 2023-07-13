Пономарёв оценил подготовку ЦСКА перед Суперкубком России

Бывший защитник столичного ЦСКА Владимир Пономарёв оценил подготовку футболистов к началу нового сезона.

«Естественно, это начало сезона. Мы-то отдыхали зимой, а уже через месяц втягивались в тренировочный процесс — сначала в Москве, потом уезжали на сборы. А сейчас у игроков все время продолжаются тренировки, даже когда они уходят в отпуск», — заявил эксперт в интервью «Газете.Ру». По мнению Пономарёва, игроки должны искренне любить футбол для хорошей карьеры, а не надеяться на большие гонорары.

Напомним, что первый официальный матч сезона для ЦСКА пройдёт уже в субботу, 15 июля. В Казани «армейцы» встретятся с «Зенитом» в игре за Суперкубок России.