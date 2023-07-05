Главный тренер ЦСКА оценил первый предсезонный сбор

Наставник столичного ЦСКА Владимир Федотов оценил первый предсезонный сбор своей команды.
«Важно, что мы выполнили всю запланированную программу. Очень плодотворно поработали, многое успели», - рассуждает Федотов для Bobsoccer.
Специалист пояснил, что все игроки его команды – профессионалы и было видно, что футболисты вернулись в команду после отпуска в хорошей форме, выполняя самостоятельные тренировки.
«Застали команду в хорошем состоянии, готовыми к хорошим объемам сразу и без раскачки на этих коротких сборах», - добавил Федотов.Напомним, что уже через 10 дней «армейцы» Москвы сыграют в первом официальном матче сезона. В Казани клуб в матче за Суперкубок России сразится с питерским «Зенитом». На данный момент подопечные Сергея Семака участвуют в товарищеском Кубке PARI Премьер.
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