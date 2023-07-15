Бывший российский футболист Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал результат матча за Суперкубок России.

«Конечно, ЦСКА заслужил эту победу больше. Я до игры говорил, что сложно прогнозировать исход матча, потому что мы не знаем, в какой форме команды. Считаю, что не совсем правильно, что нет дополнительного времени. ЦСКА выглядел лучше и вполне мог забить в дополнительное время. «Зенит» не показал в этой игре вообще ничего. ЦСКА выглядел гораздо лучше, и это стало удивлением для многих всё-таки. Учитывая ещё то, как они сыграли в шоу-матче с «Динамо». Но собрались они сегодня, но в лотереи им не повезло.

Этот матч дает пищу для размышлений, что в этом сезоне «Зенит» не станет чемпионом легко. Ну не может же команда постоянно становиться чемпионом к тому же. Вот сегодня не было одного Вендела, и уже это заметно. Малкома смогли закрыть. Говорят же, что Вендел уйдет. Если вот так будет, то вот и результат. Будет тяжело им. А если уйдет не только Вендел, то «Зенит» уже будет обычной командой. Скамейка у того же ЦСКА все же покороче. Но играть с «Зенитом» можно точно, этот матч это показал», - сказал Мостовой.