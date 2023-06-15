Григорий Иванов – о Помазуне: «Пока результатов в переговорах с ЦСКА нет»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался о будущем Ильи Помазуна – голкипера «шмелей», права на которого принадлежат ЦСКА. Очередное арендное соглашение игрока с екатеринбуржцами подошло к концу по завершении минувшего сезона.

«Конечно же, мы ведем с ними переговоры. Мы же хотим оставить игрока у себя. Но пока результатов нет. Конкретной информации дать не могу», - заявил Иванов порталу «Спорт День за Днём».

Напомним, что три последних сезона в карьере Помазун провёл екатеринбургском клубе в рамках аренды. Ворота ЦСКА уже на протяжении многих лет неизменно защищает Игорь Акинфеев, с которым 26-летнему вратарю придётся конкурировать в случае возвращения в Москву.