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Григорий Иванов – о Помазуне: «Пока результатов в переговорах с ЦСКА нет»

15 Июня 2023 • 18:09 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
15.07 19:00

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался о будущем Ильи Помазуна – голкипера «шмелей», права на которого принадлежат ЦСКА. Очередное арендное соглашение игрока с екатеринбуржцами подошло к концу по завершении минувшего сезона.

«Конечно же, мы ведем с ними переговоры. Мы же хотим оставить игрока у себя. Но пока результатов нет. Конкретной информации дать не могу», - заявил Иванов порталу «Спорт День за Днём».

Напомним, что три последних сезона в карьере Помазун провёл екатеринбургском клубе в рамках аренды. Ворота ЦСКА уже на протяжении многих лет неизменно защищает Игорь Акинфеев, с которым 26-летнему вратарю придётся конкурировать в случае возвращения в Москву.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Урал Григорий Иванов Илья Помазун трансферы футбола - лето 2023
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