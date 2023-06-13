Галямин: «ЦСКА не станет чемпионом, если «Зенит» сохранит состав»

Известный в прошлом игрок московского ЦСКА Дмитрий Галямин порассуждал об одной из главных интриг будущего сезона РПЛ. А именно в потенциальной борьбе лучших клубов сезона прошедшего – питерского «Зенита» и столичных «армейцев».

«Решающим будет сохранит свой состав «Зенит» или нет. При такой игре, которая была у клуба в прошедшем сезоне, учитывая состав, с его индивидуальностями, фаворит этой пары, безусловно, «Зенит», - рассуждает Галямин для портала «Спорт День за Днём».

Напомним, что ЦСКА в минувшее воскресенье удалось завоевать Кубок России. Против питерцев команда Владимира Федотова встретится уже через месяц, 15 июля – в матче за Суперкубок России.