Бушманов выделил фаворита матча «Зенит» - ЦСКА

Главный тренер «Велеса» Евгений Бушманов рассказал о своих ожиданиях от матча за Суперкубок России, в котором «Зенит» встретится с ЦСКА.

«Матч будет интересный. Сложно сказать, как сложится игра. Но мне кажется, что «Зенит» все-таки явный фаворит. На сегодняшний день они сильнее», — приводит слова Бушманова портал «РБ Спорт».

Завтра, 15 июля, «Зенит» встретится с ЦСКА в рамках Суперкубка России. В этом году трофей будет разыгран в Казани.

Напомним, действующим обладателем Суперкубка страны является санкт-петербургский «Зенит», который в прошлом году разгромил «Спартак» (4:0).