Франциско Медина, отец полузащитника ЦСКА Хесуса Медины, в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможном переходе своего сына в «Спартак».

Ранее сообщалось, что уже в ближайшее воскресенье парагвайский футболист пройдёт медицинское обследование для завершения своего перехода в «Спартак». Сумма трансфера составит около 7 миллионов евро, а сам Медина будет зарабатывать в новом клубе 1,6 миллиона евро за сезон.

«Я не знаю об этом. Если предложение есть, то всё зависит от его клуба, от ЦСКА. Если в ЦСКА считают, что Хесус будет им полезен, если они в нём заинтересованы, то будут стараться его удержать. Если же нет, то это другой вопрос, посмотрим», — сказал Франциско Медина.

Напомним, Медина перешёл в ЦСКА в январе 2022 года из «Нью-Йорк Сити». В минувшем сезоне полузащитник провёл за «красно-синих» 33 матча, забил 11 голов и отдал восемь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Парагвая в 7 миллионов евро.