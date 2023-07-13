Валерий Овчинников: «Зенит» может вылететь в Первую лигу, если исчезнет «Газпром»

Российский тренер Валерий Овчинников предположил, при каких обстоятельствах «Зенит» может оказаться в Первой лиге.

«Маловероятно, что при наличии «Газпрома» «Зенит» вылетит из РПЛ. Если только представить, что «Газпром» исчезает, то клуб может быть в Первой лиге», — цитирует Овчинникова Legalbet.

Напомним, «Зенит» является победителем последних пяти розыгрышей чемпионата России.

Новый футбольный сезон подопечные Сергея Семака откроют для себя уже в субботу, 15 июля. В поединке за Суперкубок страны «сине-бело-голубые» встретятся с ЦСКА. Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.