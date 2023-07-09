«Бешикташ» договорился о переходе игрока ЦСКА Зайнутдинова

Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов продолжит карьеру в «Бешикташе». Об этом сообщают турецкие СМИ.

Отмечается, что турецкий клуб достиг договорённости с «армейцами» о переходе 25-летнего футболиста. Сумма трансфера составит шесть миллионов евро без учёта бонусов. Зайнутдинов подпишет с «Бешикташем» трёхлетний контракт.

В минувшем сезоне Зайнутдинов провёл за ЦСКА 27 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Казахстана в 6 миллионов евро.

Цвета «армейцев» Зайнутдинов защищает с лета 2020 года. Ранее он выступал за «Ростов» и «Астану».