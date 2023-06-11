Бабаев: «Для нас было делом принципа сохранить Дивеева»

Гендиректор московского ЦСКА Роман Бабаев высказался о продлении контракта с молодым центральным защитником Игорем Дивеевым. Напомним, что на подходящей к концу неделе футболист и столичный клуб подписали новое долгосрочное трудовое соглашение – теперь оно действует до 2028 года.

«Это один из сильнейших российских футболистов, нам было бы обидно и непозволительно его потерять. Для нас было делом принципа его сохранить», - рассказал Бабаев «Матч ТВ».

Он добавил, что важной деталью нового соглашения стала опция отъезда игрока в Европу, где Дивеев очень хочет поиграть в будущем.

«В контракте прописаны отступные для определённых клубов из топ-5 лиг Европы», - пояснил Бабаев.