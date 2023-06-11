В ЦСКА рассказали, когда прояснится ситуация с возвращением Марио Фернандеса

Роман Бабаев, занимающий пост генерального директора московского ЦСКА, рассказал, в течение какого периода прояснится ситуация с Марио Фернандесом. Знаменитый бразильско-российский защитник может вернуться в столичный клуб после того, как покинул «Интернасьонал», за который выступал на родине с января по апрель текущего года.

«Думаю, ясно будет в течение недели. К сожалению, есть нюансы, связанные с «Интернасьоналом». Не всё так однозначно и не совсем он свободный агент», - передаёт слова Бабаева «Матч ТВ».

Чалов хочет возвращения Фернандеса в ЦСКА